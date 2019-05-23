В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Гимназия № 4 им. братьев Каменских в Перми

ПЕРМЬ, 23 мая — РИА Новости. В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Правоохранители запросили акты гимназии о приеме в начальные классы и опросили руководителей учебного учреждения.

"В случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования", — подчеркнули в прокуратуре.

Накануне местный портал " 59.ru " опубликовал обращение матери будущей первоклассницы, которая пожаловалась, что в гимназии № 4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков сделали ниже, чем для девочек: 65,7 и 69,1 соответственно. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала это гендерной дискриминацией.

Как сообщили РИА Новости в городском департаменте образования, правила приема были установлены локальным актом гимназии, согласно которому список к зачислению формируется на основе психолого-педагогического наблюдения детей.

Бланк с указанием проходного балла для мальчиков и девочек в гимназии №4 имени братьев Каменских в Перми Бланк с указанием проходного балла для мальчиков и девочек в гимназии №4 имени братьев Каменских в Перми

Директор городского психологического центра Ольга Ткачева подчеркнула, что в гимназиях "девочек действительно больше, а совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, формировании социальных связей и воспитательном процессе".