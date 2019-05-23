В Вилюйском улусе Якутии обнаружили четыре фрагмента ракеты "Союз-2"

ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Поиски фрагментов второй ступени ракетоносителя "Союз-2" возобновлены в Вилюйском улусе Якутии, в настоящее время обнаружено четыре фрагмента, сообщает пресс-служба администрации улуса (района).
На территории Вилюйского района Якутии в связи с таянием снега возобновлены поиски фрагментов второй ступени ракетоносителя "Союз-2", стартовавшего 27 декабря прошлого года с космодрома Восточный.
"По состоянию на 21 мая поисковой группой госкорпорации "Роскосмос", ФГУП "ЦЭНКИ", министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, Службы спасения республики, администрации "Вилюйский улус (район)" и МО "Югюлятский наслег" с помощью беспилотников и вертолета обнаружены четыре фрагмента. Работы продолжаются", - рассказали в пресс-службе.