В американском штате Миссури три человека погибли в результате торнадо

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в среду вечером по местному времени в штате был замечен "очень крупный и разрушительный торнадо". Как уточнил департамент общественной безопасности Миссури, в ближайшее время в штате также ожидаются "опасные неблагоприятные погодные условия, в том числе торнадо и наводнения". Управление по чрезвычайным ситуациям округа Джаспер также сообщило о повреждениях домов, оград и столбов для линий электропередачи.