В американском штате Миссури три человека погибли в результате торнадо

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупный торнадо пронесся по ряду районов американского штата Миссури, три человека погибли, несколько получили ранения, сообщает департамент общественной безопасности штата.
"Правоохранительные органы могут подтвердить три смертельных случая в районе Голден-Сити округа Бартон и несколько раненых в Карл-Джанкшен округа Джаспер", - говорится в аккаунте департамента в Twitter.
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Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в среду вечером по местному времени в штате был замечен "очень крупный и разрушительный торнадо". Как уточнил департамент общественной безопасности Миссури, в ближайшее время в штате также ожидаются "опасные неблагоприятные погодные условия, в том числе торнадо и наводнения". Управление по чрезвычайным ситуациям округа Джаспер также сообщило о повреждениях домов, оград и столбов для линий электропередачи.
Как сообщает газета USA Today, всего в центральном регионе США с понедельника было зафиксировано 80 торнадо разной степени силы. В понедельник и вторник четыре человека погибли из-за торнадо и сильного дождя в штатах Айова, Оклахома и Миссури. Таким образом, общее число жертв стихии с понедельника составило семь человек.