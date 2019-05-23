Жителя Алма-Аты оштрафовали за опрос в соцсети по выборам в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 23 мая – РИА Новости. Жителя Алма-Аты оштрафовали на 100 долларов за опрос общественного мнения по предстоящим 9 июня президентским выборам в социальной сети, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

"Генеральная прокуратура Казахстана держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время зафиксированы нарушения требований данного закона. В частности, "отмечен факт проведения опроса без обязательного уведомления Центральной избирательной комиссии собственником интернет-ресурса "Nur.kz".

"Наряду с этим наблюдается проведение подобных опросов в социальных сетях. По данным фактам нарушители привлечены к административной ответственности. Так, 17 мая за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети "ВКонтакте" подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (37 875 тенге, около 100 долларов) житель города Алматы", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

В информации отмечается, что "за аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети "Facebook", к административной ответственности привлечен житель Алматинской области".