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РИА Новости

Жителя Алма-Аты оштрафовали за опрос в соцсети по выборам в Казахстане

23 мая, 09:03
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 мая – РИА Новости. Жителя Алма-Аты оштрафовали на 100 долларов за опрос общественного мнения по предстоящим 9 июня президентским выборам в социальной сети, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.
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"Генеральная прокуратура Казахстана держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - отмечается в пресс-релизе ведомства.
По данным ведомства, в настоящее время зафиксированы нарушения требований данного закона. В частности, "отмечен факт проведения опроса без обязательного уведомления Центральной избирательной комиссии собственником интернет-ресурса "Nur.kz".
"Наряду с этим наблюдается проведение подобных опросов в социальных сетях. По данным фактам нарушители привлечены к административной ответственности. Так, 17 мая за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети "ВКонтакте" подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (37 875 тенге, около 100 долларов) житель города Алматы", - сообщили в Генеральной прокуратуре.
В информации отмечается, что "за аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети "Facebook", к административной ответственности привлечен житель Алматинской области".
В генеральной прокуратуре напомнили гражданам о необходимости соблюдения законности в ходе избирательного процесса и установленной статьей 120 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана ответственности за нарушение условий проведения опросов общественного мнения. "Гражданам рекомендуется быть внимательными и не допускать использования личных аккаунтов в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях", - завили в ведомстве.
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