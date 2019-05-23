Президент Казахстана призвал изучать угрозы новой цифровой реальности

АЛМА-АТА, 23 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей изучение угроз, которые несет в себе новая цифровая реальность, и формирование у людей иммунитета к ним.

В четверг в Алма-Ате начал работу 16-й Евразийский медиафорум, участие в котором принимают представители казахстанского и международного медиасообщества. Приветствие Токаева к его участникам зачитал министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

"На нынешнем форуме одной из центральных тем станет новая цифровая реальность. В мировом сообществе выражается обеспокоенность вопросами защиты людей от несанкционированной утечки информации. Активно обсуждаются вопросы вмешательства с использованием цифровых технологий в выборы и политические процессы", - отметил Токаев.

Он также подчеркнул, что "социальные институты обеспокоены деструктивным влиянием интернета и социальных сетей, в том числе и на подрастающее поколение".