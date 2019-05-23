Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
"Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", — добавляется в тексте документа.
Кабинету министров поручено обеспечить финансирование выборов.
Украинский лидер заявил о намерении распустить парламент сразу после инаугурации 20 мая.
Очередные выборы в Раду планировались в октябре, но теперь у депутатов осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе.
Ранее секретарь ЦИК страны Наталия Бернацкая напомнила, что на следующий день после опубликования указа стартует избирательный процесс.
"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить", — добавила она в интервью изданию "112 Украина".
Досрочные парламентские выборы будут проходить по действующей (смешанной мажоритарно-пропорциональной) системе. На этой неделе Рада отклонила проект президента о переходе к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам и снижением проходного барьера для партий с пяти до трех процентов.