Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

"Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", — добавляется в тексте документа.

Очередные выборы в Раду планировались в октябре, но теперь у депутатов осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе.

Ранее секретарь ЦИК страны Наталия Бернацкая напомнила, что на следующий день после опубликования указа стартует избирательный процесс.

Досрочные парламентские выборы будут проходить по действующей (смешанной мажоритарно-пропорциональной) системе. На этой неделе Рада отклонила проект президента о переходе к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам и снижением проходного барьера для партий с пяти до трех процентов.