В Крыму ответили на призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Призыв НАТО вывести российские войска из Крыма выглядит неадекватно, заявил сенатор от Крымского региона Сергей Цеков.
Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
"Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотела бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им (НАТО. — Прим. ред.) не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем", — сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, полуостров воссоединился с Россией законно и справедливо, а требования представителей альянса "неадекватны".
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В свою очередь, спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал заявления Пича "заезженной пластинкой" и призвал сменить риторику в отношении России.
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