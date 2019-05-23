В Крыму ответили на призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

"Слова, которые повиснут в воздухе". Депутат о заявлении НАТО по Крыму В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым. Кому на самом деле адресованы эти слова, в эфире радио Sputnik объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.