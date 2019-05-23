СМИ: Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина к встрече с Трампом

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Владимир Путин лучше, чем американский президент Дональд Трамп, подготовился к их первой встрече в Германии, сообщает газета Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Владимир Путин лучше, чем американский президент Дональд Трамп, подготовился к их первой встрече в Германии, сообщает газета Washington Post

Главы двух государств впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

Издание пишет, что Тиллерсон сделал такое заявление на закрытых слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам.

По словам источников в комитете, американская сторона рассчитывала на более короткую встречу для обмена любезностями. Однако в итоге она переросла в обсуждение ряда геополитических вопросов и затянулась более чем на два часа.

"Мы провели много времени, обсуждая, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать, что он хотел. Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение", - заявил один из сотрудников комитета.

Washington Post напоминает, что ранее Трамп преуменьшал важность подготовки, утверждая, что его интуиция и способность анализировать ситуацию первостепенны для успешного саммита.