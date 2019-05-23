Суд не стал прекращать дело о косатках и белухах в "китовой тюрьме"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая — РИА Новости. Городской суд Южно-Сахалинска не стал прекращать рассмотрение дела о косатках и белухах в "китовой тюрьме" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду суд начал рассматривать иск нескольких общественных организаций к Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержащихся в неволе в бухте Средняя Приморского края. Представитель Росрыболовства просил прекратить производство.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства", - огласила решение судья Наталья Перченко

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.