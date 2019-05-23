На всеобщих парламентских выборах в Индии победила правящая коалиция

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая - РИА Новости. Правящий "Национальный демократический альянс" (НДА) во главе c партией "Бхаратия джаната парти" (БДП) по итогам подсчета голосов перешагнул рубеж в 272 места, необходимый для победы на парламентских выборах в Индии, сообщает в четверг ЦИК страны.

В настоящее время у НДА 310 мест в нижней палате индийского парламента (Лок сабха). Его основной противник - политическая партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК), которую возглавляет Рахул Ганди - выходец из самого влиятельного политического клана Индии Неру-Ганди. Согласно предварительным цифрам, Конгресс, на выборах 2014 года завоевавший вместе со своими союзниками лишь 69 мест, в текущем году заметно укрепил свое положение, получив примерно вдвое больше мандатов.

Голосование на выборах в Лок сабху проходило с 11 апреля по 19 мая во всех 29 штатах и семи союзных территориях республики. Итоги выборов, как ожидается, будут официально объявлены вечером 23 мая. Основная борьба развернулась между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс".