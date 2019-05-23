Роспотребнадзор не нашел нитратов в огурцах, помидорах и картофеле в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора при проверке в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня" не выявили нитратов в огурцах, помидорах и картофеле, продающихся в Москве.

В мае читатели сайта ria.ru приняли участие в интерактивном опросе о проверке овощей нового урожая, в результате эксперты Роспотребнадзора проверили огурцы, помидоры и картофель.

"В рамках обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по городу Москве ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" осуществляет ежегодный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, в том числе плодоовощной продукции на наличие нитратов. Из 25 отобранных нами образцов на содержание нитратов все соответствуют требованиям", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в середине мая в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в российских регионах стартовал мониторинг питания различных групп населения. Для контроля качества продуктов будут оборудованы испытательные лабораторные центры Роспотребнадзора, где можно сделать анализ на содержание вредных веществ.

Лаборатории уже заработали в пяти пилотных регионах - Московской, Самарской, Свердловской и Омской областях, а также в Башкирии.