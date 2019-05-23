СМИ: Мэй может объявить об отставке в пятницу

Как утверждает газета, сторонники Мэй считают, что она объявит об отставке после встречи с сэром Грэмом Брейди.

Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit накануне выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений Мэй стали обещания дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.