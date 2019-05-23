Синоптики предупредили о похолодании в Москве

Накануне воздух в столице прогрелся до +22...+24 градусов, по области было +19...+24 тепла.

В четверг ожидается такая же жаркая погода. Но уже в пятницу, когда школьники будут отмечать последний звонок, ночная температура опустится до плюс восьми, а дневная составит +19...+21, при этом осадков не ожидается.