Синоптики предупредили о похолодании в Москве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Москве на смену жаре придет резкое похолодание, рассказал “Российской газете” научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Накануне воздух в столице прогрелся до +22...+24 градусов, по области было +19...+24 тепла.
В четверг ожидается такая же жаркая погода. Но уже в пятницу, когда школьники будут отмечать последний звонок, ночная температура опустится до плюс восьми, а дневная составит +19...+21, при этом осадков не ожидается.
Ранее Гидрометцентр объявил в четверг, 23 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы. Предупреждение будет действовать с девяти утра.