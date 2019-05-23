СМИ: Пентагон намерен направить на Ближний Восток тысячи военнослужащих

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пентагон на фоне напряженности с Ираном представит Белому дому планы отправить еще несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток, сообщил телеканал Пентагон на фоне напряженности с Ираном представит Белому дому планы отправить еще несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

Как передает AP , речь идет об отправке десяти тысяч военнослужащих.

По информации источников Fox News, речь также идет о развертывании батарей зенитных комплексов Patriot и боевых кораблей.

Сообщается, что окончательное решение еще не принято, и неясно, утвердит ли Белый дом планы Пентагона полностью или частично.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне этот шаг назвали ответом на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".