СМИ: Пентагон намерен направить на Ближний Восток тысячи военнослужащих

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пентагон на фоне напряженности с Ираном представит Белому дому планы отправить еще несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.
Как передает AP, речь идет об отправке десяти тысяч военнослужащих.
По информации источников Fox News, речь также идет о развертывании батарей зенитных комплексов Patriot и боевых кораблей.
Сообщается, что окончательное решение еще не принято, и неясно, утвердит ли Белый дом планы Пентагона полностью или частично.
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США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне этот шаг назвали ответом на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".
Дональд Трамп ранее выражал надежду, что США удастся избежать войны с Ираном. Верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи заявлял, что Тегеран не намерен вести войну с Вашингтоном, однако продолжит сопротивление.