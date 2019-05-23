В Китае заявили, что не приемлют неравноправного торгового соглашения с США

"Если США захотят проводить консультации по торгово-экономическим вопросам на неравноправной основе, китайская сторона, конечно же, этого не приемлет. Никакого неравноправного соглашения не будет, и оно никогда не будет одобрено", - заявил Ван И журналистам на полях министерской встречи ШОС в Бишкеке.