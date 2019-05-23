Владелец косаток из "китовой тюрьмы" не намерен выпускать животных на волю

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая — РИА Новости. Гендиректор компании-отловщика "Афалина", владелец косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье не намерен выпускать животных на волю. Об этом он заявил журналистам в перерыве судебного заседания.

"О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", — сказал Решетов.

Бизнесмен информацию о решении освободить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". Отвечая на вопрос о состоянии животных, Решетов сообщил, что десять косаток и 87 белух чувствуют себя нормально и "очень радуются людям", которые с ними работают.

Как передает корреспондент РИА Новости, Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство ООО "Белый кит" о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".

Представитель Росрыболовства просил прекратить производство, однако суд ему отказал.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода, снега и льда.

Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя.

Сахалинский областной суд постановил, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Южно-Сахалинский городской суд начал рассматривать иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.