Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T06:16Z
https://ria.ru/20190523/1554826455.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155147/17/1551471720_0:127:3072:1855_1036x0_80_0_0_9298dc4bf436ab02d54eedfb821b9727.jpg
РИА Новости

Владелец косаток из "китовой тюрьмы" не намерен выпускать животных на волю

23 мая, 06:16
15103
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая — РИА Новости. Гендиректор компании-отловщика "Афалина", владелец косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье не намерен выпускать животных на волю. Об этом он заявил журналистам в перерыве судебного заседания.

"О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", — сказал Решетов.

Бизнесмен информацию о решении освободить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". Отвечая на вопрос о состоянии животных, Решетов сообщил, что десять косаток и 87 белух чувствуют себя нормально и "очень радуются людям", которые с ними работают.
Как передает корреспондент РИА Новости, Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство ООО "Белый кит" о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".
Представитель Росрыболовства просил прекратить производство, однако суд ему отказал.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 07:52
Суд не стал прекращать дело о косатках и белухах в "китовой тюрьме"

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода, снега и льда.
Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года.
Жан-Мишель Кусто во время посещения Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
22 апреля, 14:25
Команда Кусто передала рекомендации по выпуску животных из "китовой тюрьмы"
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя.
Сахалинский областной суд постановил, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.
Южно-Сахалинский городской суд начал рассматривать иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.
Общественники требуют признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных и выпустить на свободу.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
4 апреля, 08:00
Чем закончится эпопея с косатками и белухами из бухты Средняя
441912634
Приморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Что значит - владелец косаток? По какому праву? Давайте отловим этого владельца и будем им распоряжаться.
23 мая, 07:57
Адам Ваксель
2720004
Как обычно пресса в прошлый раз подняла шумиху - Тюрьма, Тюрьма!!, а толком так ничего и не объяснили. Сейчас окажется что мужик вылавливал и продавал дельфинариям для того что бы они радовали ваших детишек и половина из тех кто сейчас возмущается, сразу же сменят сторону..
23 мая, 10:47
Роман Малафеев
2000320
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:10В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
08:08В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как не набрать лишний вес во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
Лента новостейМолния