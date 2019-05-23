Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Вулкан Попокатепетль в Мексике в среду вечером выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров, сообщила национальная служба гражданской обороны страны.

После выброса пепла вулкан продолжил активность, выбрасывая газы на высоту до 800 метров. Власти предупреждают об опасности приближаться к колоссу.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики.