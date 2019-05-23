На Дальнем Востоке за сутки сгорели почти 3,5 тысячи гектаров леса

"В минувшие сутки в ДФО на землях лесного фонда возникло 15 лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 37 очагов возгорания: 13 в республике Саха (Якутия), 12 в республике Бурятия, 11 в Забайкальском крае, один в Камчатском крае. Ликвидировано девять возгораний… Площадь, пройденная огнем за сутки, составляла 3485 гектаров", - говорится в сообщении.