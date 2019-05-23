На Дальнем Востоке за сутки сгорели почти 3,5 тысячи гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Природные пожары за сутки прошли почти 3,5 тысячи гектаров территорий на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"В минувшие сутки в ДФО на землях лесного фонда возникло 15 лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 37 очагов возгорания: 13 в республике Саха (Якутия), 12 в республике Бурятия, 11 в Забайкальском крае, один в Камчатском крае. Ликвидировано девять возгораний… Площадь, пройденная огнем за сутки, составляла 3485 гектаров", - говорится в сообщении.
К утру четверга полыхают 29 лесных пожаров: 13 в Якутии, 10 в Забайкалье, из них два локализованных, шесть в Бурятии, из них два локализованных, и один на Камчатке.
Из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в Забайкальском крае. Особые противопожарные режимы в лесах действуют в Еврейской автономной и Амурской областях, а также в отдельных районах Бурятии, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.
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