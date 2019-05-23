Росрыболовство предложило закрыть дело по иску экологов о выпуске косаток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая - РИА Новости. Первое заседание по иску экологов Сахалина о выпуске косаток в Приморье началось в четверг в городском суде Южно-Сахалинска с ходатайства представителя Росрыболовства о прекращении административного производства по иску, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Председатель ведомства Алексей Панов мотивировал ходатайство неопределенностью требований общественных организаций к административным ответчикам.

Судья Наталья Перченко в настоящее время выясняет у представителей истцов сущность предъявленных требований и спрашивает мнение сторон по ходатайству. Его поддержали представители компаний-отловщиков из Сочинского дельфинария, представитель Роспотребнадзора решение оставила за судом. Экологи единогласно высказались против ходатайства.

Судья огласила ещё одно ходатайство - от гендиректора ООО "Белый кит", о возвращении искового заявления истцов, мотивируя необходимостью его рассмотрения в арбитражном суде.

Наталья Перченко объявила перерыв для принятия решения по заявленным ходатайствам.

Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края, 31 января. Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу.

На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.