Пушков предрек крах "украинской мечты"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что страна не выживет без ЕС и НАТО.

Пушков отметил, что Украина всегда выживала за чей-то счет, в том числе за счет России.

"А теперь хочет выживать за счет ЕС. Но много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется", — написал сенатор в твиттере

Так что выживать будет плоховато, считает Пушков.

"За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится "украинская мечта", — заключил он.

В феврале Верховная рада по предложению президента Петра Порошенко закрепила в конституции курс Украины в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, и советовал Киеву сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.