Пушков предрек крах "украинской мечты"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что страна не выживет без ЕС и НАТО.
Пушков отметил, что Украина всегда выживала за чей-то счет, в том числе за счет России.
"А теперь хочет выживать за счет ЕС. Но много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется", — написал сенатор в твиттере.
21 мая, 13:30"Запад устал". Политолог оценил курс США и Европы в отношении УкраиныЭкс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению России на украинском направлении провалились. Это мнение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин.
Так что выживать будет плоховато, считает Пушков.
"За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится "украинская мечта", — заключил он.
В феврале Верховная рада по предложению президента Петра Порошенко закрепила в конституции курс Украины в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, и советовал Киеву сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Что касается вступления в НАТО, то бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для этого Украине потребуется достичь соответствия ряду критериев, на что уйдет много времени. По мнению экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.