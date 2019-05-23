В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.

По данным ведомства, перестрелка произошла в районе города Уруапан. На месте боя были обнаружены тела погибших и раненые, а также крупнокалиберное оружие, которое официально находится в пользовании исключительно мексиканской армии.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).