Соучредитель PrimaMedia выиграл суд у журналистки, обвинившей его в насилии

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства от одного из соучредителей дальневосточного медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова к журналистке Екатерине Федоровой, которая в соцсетях обвинила его в изнасиловании, и обязал ее выплатить истцу 25 тысяч рублей.
Федорова на своей странице в Facebook в январе написала, что в октябре 2018 года её якобы изнасиловал Мигунов. По словам девушки, она не заявляла об этом в полицию, но решила написать в соцсети после сообщения другой журналистки о том, что ту избил муж. Федорова также сообщала, что в PrimaMedia она никогда не работала. Мигунов на своей странице в соцсети Facebook отверг обвинения и заявил о вымысле и манипуляции фактами со стороны журналистки. По его словам, никакого насилия или изнасилования не было. Также он отмечал, что видит "активное притягивание к ситуации имени компании".
"Заседание 22 мая проходило в закрытом режиме. Исковые требования Мигунова к трем ответчицам удовлетворены частично: к Федоровой – на 25 тысяч рублей, к Ольге Карчевской и Еве Моор – по 5 тысяч рублей", - сказала РИА Новости представитель Первореченского районного суда Александра Чухиль.
Федорова на своей странице в Facebook написала, что намерена обжаловать решение суда. Там же указано, что Карчевская и Моор привлечены в качестве ответчиков за репост сообщения Федоровой в соцсети.