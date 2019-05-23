Соучредитель PrimaMedia выиграл суд у журналистки, обвинившей его в насилии

Федорова на своей странице в Facebook в январе написала, что в октябре 2018 года её якобы изнасиловал Мигунов. По словам девушки, она не заявляла об этом в полицию, но решила написать в соцсети после сообщения другой журналистки о том, что ту избил муж. Федорова также сообщала, что в PrimaMedia она никогда не работала. Мигунов на своей странице в соцсети Facebook отверг обвинения и заявил о вымысле и манипуляции фактами со стороны журналистки. По его словам, никакого насилия или изнасилования не было. Также он отмечал, что видит "активное притягивание к ситуации имени компании".