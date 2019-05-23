Мадуро обвинил Гуаидо в краже компании Citgo

"Господин Хуан Гуаидо вместе с империализмом у нас украли Citgo. И я спрашиваю: что они сделали с деньгами, где деньги Citgo? Они украли у нас деньги Citgo и продукты, которые направлялись на наш НПЗ, их тоже у нас украли", – заявил Мадуро. Его выступление транслировалось в Periscope.