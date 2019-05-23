Мадуро обвинил Гуаидо в краже компании Citgo

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиции Хуана Гуаидо в краже нефтеперерабатывающей компании Citgo.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Citgo является дочерним предприятиям PDVSA. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Президент Николас Мадуро ранее заявлял, что PDVSA примет все возможные меры, в том числе в судах, для защиты активов в США.
"Господин Хуан Гуаидо вместе с империализмом у нас украли Citgo. И я спрашиваю: что они сделали с деньгами, где деньги Citgo? Они украли у нас деньги Citgo и продукты, которые направлялись на наш НПЗ, их тоже у нас украли", – заявил Мадуро. Его выступление транслировалось в Periscope.
В конце февраля Citgo приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.