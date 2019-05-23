Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Космонавтам запрещено употреблять в полете алкоголь, поскольку нельзя спрогнозировать поведение человека при опьянении, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
"В космосе возможно употребление всех напитков, кроме газированных и алкогольных. Алкоголь запрещен по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета", — объяснил ученый.
Собеседник агентства также отметил, что на заре создания МКС канадские диетологи предлагали включить вино в рацион космонавтов по аналогии с экипажем подводных лодок. Однако специалисты НАСА провели исследование и заключили, что на подлодках строгий порядок и круглосуточное дежурство, в то время как на МКС нет гарантии, что один из членов экипажа ночью не выпьет весь запас.
Что касается газированных напитков, добавил Агуреев, то их опасность в том, что при открывании бутылки газ и жидкость начинают лететь в стороны, в том числе в нос и глаза космонавтов.
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