Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

"В космосе возможно употребление всех напитков, кроме газированных и алкогольных. Алкоголь запрещен по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета", — объяснил ученый.

Собеседник агентства также отметил, что на заре создания МКС канадские диетологи предлагали включить вино в рацион космонавтов по аналогии с экипажем подводных лодок. Однако специалисты НАСА провели исследование и заключили, что на подлодках строгий порядок и круглосуточное дежурство, в то время как на МКС нет гарантии, что один из членов экипажа ночью не выпьет весь запас.