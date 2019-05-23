Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

"По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году – 4%. Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов", - говорится в сообщении.