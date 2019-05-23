Исследование: средний лимит по кредитным картам в России вырос на 21,6%

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Средний лимит по кредитным картам российских банков по итогам первых трех месяцев текущего года вырос на 21,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года и превысил 56 тысяч рублей, что является максимальным значением с начала 2016 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

Согласно данным, по итогам первого квартала текущего года средний лимит по кредитным картам в России достиг 56,2 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года на 21,6%, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - практически на 10%. Глава "Эквифакса" Олег Лагуткин пояснил РИА Новости, что это является максимальным значением с начала 2016 года.

"Для данного кредитного продукта колебания уровня среднего чека в течение года вполне естественное явление. Это зачастую зависит от кредитной политики крупнейших эмитентов карт на рынке, периодов проведения специальных акций и программ банков по стимулированию использования карточных продуктов", - отметил он.

Лагуткин добавил, что рост лимита кредиток может быть связан и с тем, что кредиторы снизили в первом квартале выдачу карт клиентам со средним и низким уровнем дохода, но сохранили объемы выдач карт клиентам верхнего сегмента (с доходом от 100 тысяч рублей и выше).