ВЦИОМ: 37% россиян считают оценки Лазарева на Евровидении необъективными

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почти 40% россиян считают итоговые оценки российского артиста Сергея Лазарева на Евровидении-2019 скорее не объективными, свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, только 25% опрошенных считают, что оценки, полученные Лазаревым, были объективными, 38% респондентов затруднились ответить.

Процедуру выбора кандидата на Евровидение от России считают объективной 52% участников опроса, столько же считают объективным и подсчет итогов голосования зрителей. Голосование профессионального жюри положительно оценивает только 21% респондентов, а 66% граждан считают его необъективным.

Оценка выступлений на Евровидении зрителями и профессиональным жюри была введена в 2016 году. В том же году опрошенные больше всего чувствовали необъективность оценок профессионального жюри, когда страну также представлял Лазарев. По данным ВЦИОМ, самое необъективное зрительское голосование, по мнению россиян, было в 2018 году, когда Россию представляла Юлия Самойлова.

Лазарев в субботу занял третье место на Евровидении-2019. В результате зрительского голосования певец оказался на четвертом месте, он стал лидером по количеству голосов в 11 странах, среди которых Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия. Профессиональное жюри присудило Лазареву суммарно 125 баллов, тем самым отнеся его на девятую строчку рейтинга.