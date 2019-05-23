ВЦИОМ: большинство россиян знают, что Лазарев выступал на Евровидении-2019

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство россиян знает, что певец Сергей Лазарев представлял страну в этом году на "Евровидении", следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, 71% опрошенных назвал фамилию Лазарева при ответе на вопрос, кто представлял Россию. Еще 2% респондентов назвали другую фамилию или группу, а 27% затруднились ответить.

Среди "практически ежедневных пользователей интернета" 73% верно назвали артиста, представляющего Россию. Меньше всего верно называли представителя страны на музыкальном конкурсе те, кто "пользуется интернетом эпизодически, либо не пользуется". Среди этой же категорий граждан больше всего затруднившихся ответить - 34%.

Лазарев в субботу занял третье место на "Евровидении-2019". В результате зрительского голосования певец оказался на четвертом месте, он стал лидером по количеству голосов в 11 странах, среди которых Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия. Профессиональное жюри присудило Лазареву суммарно 125 баллов, тем самым отнеся его на девятую строчку рейтинга.