ВЦИОМ: финал Евровидения в этом году посмотрели 22% россиян

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Трансляцию финала "Евровидения" в 2019 году посмотрели 22% россиян, что на 6% больше, чем в 2018-м, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, больше всего россиян наблюдало за трансляцией финала музыкального конкурса в 2016 году, тогда его смотрели 38% граждан. В 2009 году за трансляцией наблюдали 35% россиян, а в 2018-м – 16% опрошенных.

Российский певец Сергей Лазарев в субботу занял третье место на "Евровидении-2019". В результате зрительского голосования певец оказался на четвертом месте, он стал лидером по количеству голосов в 11 странах, среди которых Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия. Профессиональное жюри присудило Лазареву суммарно 125 баллов, тем самым отнеся его на девятую строчку рейтинга.