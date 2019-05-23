Эксперты рассказали, в каких городах больше всего интересуются фитнесом

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аналитики геосервиса 2ГИС проанализировали запросы от россиян, искавших фитнес-клубы и тренажёрные залы за последний год, и выяснили, что наибольший всплеск интереса к спорту произошел в Москве, Волгограде и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в компании.

"За год поток запросов о фитнес-клубах и тренажёрных залах в городах-миллионниках вырос на 15%. Самый большой всплеск интереса в Москве - 43%, заметное увеличение в Волгограде - 37% и Санкт-Петербурге - 30%. Омск - единственный миллионник c отрицательной динамикой. Здесь за год интерес горожан к фитнесу сократился на 10%. В Новосибирске и Челябинске динамика положительная, но интерес, в целом, ниже общероссийского - число горожан, которые ищут фитнес-клубы в 2ГИС, выросло на 4% и 6% за год соответственно", - рассказали в компании.

По данным сервиса, на 100 тысяч жителей российского миллионника в среднем приходится около 15 фитнес-клубов. Самая высокая концентрация наблюдается в Новосибирске - 22 спортзала на 100 тысяч жителей. А меньше всего клубов в пересчёте на 100 тысяч жителей в Москве и Казани - всего по 10.

В справочнике 2ГИС стоимость абонементов на услуги фитнес-центров варьируется следующим образом: в Москве месячный абонемент стоит от 1,5 тысячи до 20 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - от 1,9 тысячи до 10 тысяч, в Новосибирске - от 900 рублей до 7 тысяч, в Саратове - от 750 рублей до 4 тысяч, в Ростов-на-Дону и Воронеже - от 700 рублей до 6 тысяч.