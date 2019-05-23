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РИА Новости

Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

23 мая, 03:03
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыпускники средней образовательной школы во время празднования последнего звонка
Выпускники средней образовательной школы во время празднования последнего звонка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускники средней образовательной школы во время празднования последнего звонка. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мясо, а не рыба на горячее, овощная нарезка вместо салатов, побольше фруктов и любые безалкогольные напитки, в том числе и газированные, могут позволить себе выпускники на последний звонок, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
"Алкоголь рекомендовать мы не можем, естественно, потому что преимущественно у нас люди до 18 лет. А до совершеннолетия продажа, распитие алкоголя запрещены. А безалкогольные (напитки) можно любые, тут ограничение, пожалуй, будут, если есть какие-то заболевания, какие-то аллергические реакции", - рассказала РИА Новости заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-терапевт диетолог Екатерина Бурляева.
Меню, по ее словам, будет зависеть от места проведения торжества: если это кафе или ресторан, проблем с выбором там быть не должно.
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"А если это происходит в школе, то там за сменой блюд, естественно, следить некому, поэтому стоит обратить внимание на продукты и блюда не скоропортящиеся. То есть сделать выбор в пользу мяса, а не рыбы, салаты все-таки не рекомендованы, потому что достаточно жаркое время года. Если их приготовить и выставить на стол, допустим в пять вечера, то к одиннадцати это может уже быть просто опасно. Не салаты, а все-таки нарезка овощная, без овощей совсем не стоит. Фрукты - да, пожалуйста, выбирать фрукты лучше те, которые не нужно будет резать, то есть целыми выложить - бананы, абрикосы", - отметила диетолог.
В свою очередь врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия подчеркнула, что выпускникам не стоит налегать на колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.
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"Если закусочный стол, то, естественно, может быть мясо, можно жареное, тушеное, обязательно с овощным гарниром. Сейчас уже есть свежие овощи, зелень. Сыр можно, какие-то колбасные изделия, но лучше на них не налегать, потому что в колбасных изделиях содержится очень много натрия, который вызывает жажду", - сказала врач.
При этом она отметила, что на столе должны быть сладости, газировки, выпечка, "это не диетическая еда, но это праздник, а стол должен быть праздничным".
Бурляева на это ответила, что лучше это будут те десерты, которые могут храниться. "Либо если есть возможность убрать в холодильник и достать уже непосредственно перед тем, как это будет употребляться", - посоветовала врач.
Диетологи сошлись во мнении, что на следующий день после праздника, стоит вернуться к нормальному, сбалансированному питанию: нужно ограничить употребление острого, копченного, а также не пить крепкий кофе, чтобы не раздражать слизистую желудка.
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