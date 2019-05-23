Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

"А если это происходит в школе, то там за сменой блюд, естественно, следить некому, поэтому стоит обратить внимание на продукты и блюда не скоропортящиеся. То есть сделать выбор в пользу мяса, а не рыбы, салаты все-таки не рекомендованы, потому что достаточно жаркое время года. Если их приготовить и выставить на стол, допустим в пять вечера, то к одиннадцати это может уже быть просто опасно. Не салаты, а все-таки нарезка овощная, без овощей совсем не стоит. Фрукты - да, пожалуйста, выбирать фрукты лучше те, которые не нужно будет резать, то есть целыми выложить - бананы, абрикосы", - отметила диетолог.