Дэниел Крэйг перенесет операцию после травмы на съемках нового фильма

Ранее издание Mirror написало, что актер получил травму во время съемок на Ямайке: он повредил лодыжку, когда бежал в одной из сцен, после чего был доставлен в США для проведения диагностики. Источник издания также сообщил, что актер был огорчен случившимся и необходимостью менять расписание съемочного процесса.