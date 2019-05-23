В Египте установилась рекордная жара

КАИР, 23 мая — РИА Новости. Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.

Аномальная жара для второй половины мая установилась в начале этой недели. Ее апогей ожидается в четверг.

Министр образования Египта в связи с высокой температурой воздуха пошел на беспрецедентные меры, отменив экзамен по иностранному языку, который в четверг должны сдавать учащиеся первых средних классов египетских школ. Также экзамены отменены в ряде египетских университетов.

"Египет на всей своей территории переживает волну очень горячего воздуха. Наивысшая температура в 45 градусов будет установлена в Каире, на морском побережье (Средиземного моря), а также на юге и севере Верхнего Египта", - сообщает Главное метеорологическое управление страны.

Синоптики отмечают, что установившаяся в стране температура на 7-8 градусов превышает стандартные для этого времени года температурные показатели.

Специалисты также призвали граждан страны и туристов носить одежду из легких тканей и по возможности не находиться на улице под прямыми лучами солнца.