В Египте установилась рекордная жара

КАИР, 23 мая — РИА Новости. Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Аномальная жара для второй половины мая установилась в начале этой недели. Ее апогей ожидается в четверг.
Министр образования Египта в связи с высокой температурой воздуха пошел на беспрецедентные меры, отменив экзамен по иностранному языку, который в четверг должны сдавать учащиеся первых средних классов египетских школ. Также экзамены отменены в ряде египетских университетов.
"Египет на всей своей территории переживает волну очень горячего воздуха. Наивысшая температура в 45 градусов будет установлена в Каире, на морском побережье (Средиземного моря), а также на юге и севере Верхнего Египта", - сообщает Главное метеорологическое управление страны.
Синоптики отмечают, что установившаяся в стране температура на 7-8 градусов превышает стандартные для этого времени года температурные показатели.
Специалисты также призвали граждан страны и туристов носить одежду из легких тканей и по возможности не находиться на улице под прямыми лучами солнца.
Ожидается, что жара в Египте начнет постепенно спадать с предстоящей субботы.
25 апреля, 06:22Российские туроператоры снижают цены на отдых в Египте