Американский истребитель F-16 перекрасили под Су-57

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57 для имитации "противника" в тренировочных боях.

Эскадрильи "Агрессор" — формирования американских ВВС, который играют роль "врага" во время учений. Они вооружены, как правило, самолетами американского производства, но их окраска и опознавательные знаки соответствуют ВВС вероятного противника.