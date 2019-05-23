Американский истребитель F-16 перекрасили под Су-57

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57 для имитации "противника" в тренировочных боях.
Ролик, на котором запечатлен процесс, опубликован ютьюб-каналом US Military Update.
На самолет, помимо американских, были нанесены опознавательные знаки ВКС. Завершается ролик "предупреждением": "Призрак. Опасайся".
Истребитель принадлежит 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС США, которая базируется в штате Невада.
Эскадрильи "Агрессор" — формирования американских ВВС, который играют роль "врага" во время учений. Они вооружены, как правило, самолетами американского производства, но их окраска и опознавательные знаки соответствуют ВВС вероятного противника.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.