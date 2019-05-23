Глава МИД Британии обвинит Россию в "глобальной" киберкампании

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг обвинит российские спецслужбы в стремлении подорвать критически важную инфраструктуру "многих стран" с помощью хакерских атак.

Фрагменты речи Ханта, с которой он выступит на конференции по вопросам киберзащиты стран НАТО, имеются в распоряжении РИА Новости.

"Мы считаем, что российские спецслужбы таргетируют критически важную национальную инфраструктуру многих стран, чтобы найти в ней уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет своей целью подорвать системы центрального правительства. Я могу раскрыть, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности поделился информацией и выводами с 16 союзниками по НАТО и с еще большим числом стран за пределами НАТО – касательно киберактивности России в их странах", - говорится в тексте речи Ханта.

Министр также расскажет, что Великобритания делится техническим опытом для того, чтобы помочь другим странам противостоять "российской угрозе".

В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.

"Недавние события демонстрируют, что наши враги рассматривают демократические выборы как ключевую слабость открытого общества. Мы должны предельно ясно дать понять, что любые кибероперации, направленные на манипуляцию электоральными системами других стран и коррекцию результатов, являются нарушением международного законодательства – и заслуживают пропорционального ответа", - говорится в речи министра.

Хант отмечает, что у Британии и ее союзников есть все инструменты для противостояния "российской киберугрозе" и что нужно быть готовыми их использовать. Он призовет коллег подумать над тем, как наилучшим способом использовать дипломатические и политические инструменты для борьбы с "враждебной, идущей от государства киберактивностью".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.