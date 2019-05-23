Аналитик из ЕС сравнил скандал с вице-канцлером Австрии с убийством Кеннеди

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн в связи со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе напомнил об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году, которое до сих пор не расследовано, поскольку, по словам аналитика, в нем были заинтересованы слишком многие.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением, что вице-канцлер Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Это привело к отставке рядов членов правительства Австрии.
"Есть много тех, кто заинтересован, чтобы предать гласности эту манипуляцию… Это немного напоминает мне - хотя, конечно, это и не одно и то же - когда убили Кеннеди. Тогда было столь много путей для расследования, поскольку заинтересованы были слишком многие", - сказал РИА Новости Томанн.
Скандал в Австрии он назвал межпартийной борьбой. "Есть также желание определенного числа атлантистов в ЕС избежать сближения политических партий с Россией", - сказал аналитик.
По его словам, "на этом настаивают партии атлантистов, левых (левоцентристов) и либералов (либеральных демократов), которые хотят избежать сближения между правыми (центристами) и правыми популистами".
Издания, опубликовавшие скандальный материал о Штрахе, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.