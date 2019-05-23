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РИА Новости

Центробанк допускает изменение процедуры продажи санированных банков

23 мая, 01:30
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Банк России допускает донастройку механизма продажи санированных банков, нужны процедурные изменения, в том числе по расширению способов продажи кредитных организаций, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Возможна некоторая настройка, но даже не самого механизма оздоровления, а процедуры продажи санированных кредитных организаций", - сказала Набиуллина в интервью газете "Известия".
Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Акции АТБ регулятор выставил на открытый аукцион 14 марта, но он был признан несостоявшимся.
"У нас уже был опыт с Азиатско-Тихоокеанским банком. Мы видим, что нужны процедурные изменения, в том числе по расширению способов продажи, потому что сейчас единственная возможная процедура — открытый аукцион", - подчеркнула Набиуллина.
Флаг на здании Центрального банка РФ
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Председатель ЦБ отметила, что у регулятора в настоящее время нет возможности продать банк единственному покупателю, если открытые торги не состоялись.
"При этом мы должны будем готовиться к продаже крупного банка "Открытие" с капиталом больше 300 миллиардов рублей. Сделать это сразу на открытом аукционе проблематично, поэтому мы хотели бы большей гибкости в этом вопросе. (Планируется - ред.) также размещение на открытом рынке, на бирже частями, что особенно важно для крупных банков. Естественно, что речь о большей гибкости только при сохранении прозрачности продажи" - пояснила глава регулятора.
По мнению ЦБ, банк "Открытие" должен быть готов к продаже к 2021 году, но срок будет зависеть и от конъюнктуры. Кроме того, как напомнила Набиуллина, ЦБ в настоящее время обсуждаем вопрос улучшения положения с ответственностью собственников и менеджеров за ситуацию в банках не только в случае отзыва лицензии, но и в случае санации.
"Мы не только готовим иски по возмещению убытков собственниками и контролирующими лицами, но обсуждаем и вопрос целесообразности досудебных обеспечительных мер", - резюмировала она.
Флаг на здании Центрального банка РФ
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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