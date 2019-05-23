Госдеп не говорит, ведутся ли обсуждения с Россией по химоружию в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус затруднилась в среду сообщить, обсуждают ли США с Россией свои новые обвинения в адрес сирийских властей в применении химического оружия.

"Не знаю, говорил ли кто-нибудь (с Россией) с момента нападения (19 мая)", - сказала Ортагус журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Ранее США заявили, что сирийские власти могли применить химоружие 19 мая на северо-западе Сирии.

Госдеп во вторник повторил предупреждение в адрес сирийских властей, что в случае применения химоружия ответ будет "незамедлительным и соответствующим".

За два дня до того, как появилась эта информация, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.

Сирийские власти отрицают обвинения США в применении отравляющих веществ.