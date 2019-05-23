Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T04:29Z
https://ria.ru/20190523/1554825113.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155351/46/1553514667_0:305:3100:2048_1036x0_80_0_0_a0d7874e056d90dc839ccad401f276e5.jpg
РИА Новости

США предупредили Турцию об "очень негативных" последствиях покупки С-400

23 мая, 01:21
10765
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Вашингтон предупреждает Анкару об "очень негативных" последствиях приобретения российских С-400, сказала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
Приобретение ЗРК серьезно повлияет на оборонные отношения США и НАТО с Турцией, добавила она.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
22 мая, 13:03
Война за С-400. США придумали новую порцию угроз для ТурцииСША поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400. Но, кажется, не представили достойных аргументов, почему Анкаре стоило бы поступиться своим имиджем и заключенными контрактами.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.
США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.
При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.
С-400 "Триумф" — новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Зенитные ракетные комплексы С-400
22 мая, 16:33
Эксперт увидел в закупках С-400 возможность выхода Турции из НАТО
2412414117
С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Турция ведёт себя по принципу того кота "А Васька слушает, да ест". Турция не намерена прогибаться под США и все угрозы про то, что Америка якобы лишит Турков своих поставок F-16 их совершенно не пугает. А все разговоры о якобы не совместимости С-400 со стандартами НАТО, обывательские разговоры, плохое прикрытие для желания монополизировать рынок вооружения и устранения всяческой конкуренции. Американцы сами себя захотели считать исключительной нацией и владеть миром в одиночку. Мечта США, чтобы весь мир работал на Америку. Но любая империя это искусственное создание и она все равно приходит в упадок. Нельзя себя ставить выше других. Нельзя недооценивать возможности другого и переоценивать свои, это приведет к падению, что и произошло с Соединёнными штатами. Закат Американской империи уже не за горами. И это осознают многие. А американцы своими действиями просто ускоряют этот процесс.
23 мая, 04:29
Alex McDonalds
3600002
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
08:08В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как не набрать лишний вес во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
Лента новостейМолния