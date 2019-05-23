США предупредили Турцию об "очень негативных" последствиях покупки С-400

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Вашингтон предупреждает Анкару об "очень негативных" последствиях приобретения российских С-400, сказала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Приобретение ЗРК серьезно повлияет на оборонные отношения США и НАТО с Турцией, добавила она.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.

США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.

При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.