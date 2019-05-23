Центробанк не обсуждает вопрос продажи доли в НСПК

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Банк России в настоящее время не обсуждает вопрос снижения доли в Национальной системе платёжных карт (НСПК), но может рассмотреть такую возможность только при условии, что один инвестор не сможет приобрести более 5-10% акций, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"У нас есть требование закона по доле ЦБ в НСПК, которая была обусловлена тем, что мы проект запускали, организовывали, вкладывали туда ресурсы. Не вижу особых плюсов и от того, что мы продадим эту долю, но это обсуждаемо", - сказала Набиуллина в интервью газете "Известия".

"Сейчас мы вопрос продажи не обсуждаем, но если когда-нибудь в будущем к нему вернемся, то только при условии, что один инвестор не сможет приобрести больше, чем, скажем, 5–10% акций. Просто потому, что частная монополия ничем не будет лучше государственной", - заключила Набиуллина.