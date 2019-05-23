"Роскосмос" запустит с Восточного новый разгонный блок

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Создание космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный в части изготовления опытного образца разгонного блока для проведения летных испытаний комплекса разгонного блока "Фрегат" на космодроме Восточный (Шифр составной части опытно-конструкторской работы "Союз-Восток" (Фрегат-Изготовление)", - сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Отмечается, что начальная цена госзакупки составляет 672 миллиона рублей, срок исполнения будущего контракта - до 30 ноября 2020 года.

Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, модернизированный разгонный блок "Фрегат" будет иметь новую систему управления. Его планируется испытать при запуске с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1а" радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" в 2021 году, добавил собеседник агентства.

Ранее другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что при запуске спутника "Кондор-ФКА" в 2021 году будет испытана ракета "Союз-2.1а" с двигателями на всех ступенях, работающими на нафтиле.

К настоящему времени проведено 75 полетов разгонного блока "Фрегат" на ракетах-носителях "Союз" и "Зенит" с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.