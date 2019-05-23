Набиуллина ответила на обвинения США в манипулировании валютным курсом

"У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля", — сказала она.

Предполагается, что список расширят с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут включить Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию — у всех них положительный торговый баланс с США. При этом Индию и Южную Корею из списка исключат.

По американским критериям, для того чтобы ту или иную страну можно было назвать валютным манипулятором, она должна иметь большой торговый профицит с США (более 20 миллиардов долларов в год), поддерживать активное сальдо платежного баланса более чем в три процента ВВП, а также проводить постоянные интервенции на рынке иностранной валюты.