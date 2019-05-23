В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

В США выпустили монету с союзниками по Второй мировой войне без СССР

© The Bradford Exchange В США выпустили монету с союзниками по Второй мировой войне без СССР

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны.

"На оборотной стороне монеты представлены подлинные и драматические изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников (антигитлеровской коалиции), на лицевой приветствуют союзников, демонстрируя флаги США, Великобритании и Франции в цвете", — говорится в описании монеты на сайте компании.

При этом на монете нет флага СССР.

На сайте Bradford Exchange сообщается, что монета выставлена на продажу.