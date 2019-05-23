В российских школах прозвенит последний звонок

МОСКВА, 23 мая-РИА Новости. Последний звонок прозвенит в четверг для выпускников российских школ.

Традиционно праздник проходит в конце мая, выпускники в этот день прощаются со школой. Для них и педагогов организуют торжественные мероприятия, на которые приглашают также их родных и близких.

В школах по России пройдут торжественные линейки, где по традиции первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, тем самым показывая символичность этого праздника.

Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве просвещения РФ, стены школ в этом году покидают около 650 тысяч 11-классников, девятые классы оканчивают более 1,4 миллионов учеников.