Высоту орбиты МКС увеличат на 4,5 километра

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10" в четверг поднимет высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 4,5 километра для обеспечения приземления пилотируемого корабля "Союз МС-11" в конце июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш.

ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.

"Включение двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-10" планируется в 19:08 мск. Продолжительность ее работы составит 1196,2 секунды (около 20 минут)", - сказал представитель пресс-службы ЦНИИмаш.

По его словам, в результате средняя высота орбиты станции увеличится на 4,5 километра и достигнет 413,1 километра. Представитель пресс-службы ЦНИИмаш добавил, что целью коррекции орбиты МКС является обеспечение баллистических условий для приземления пилотируемого корабля "Союз МС-11", планирующегося на 25 июня.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 23 марта. С использованием двигателей корабля "Прогресс МС-10" высота орбиты станции была увеличена на 1,2 километра.