Межгосударственные отношения России и Республики Конго

Cоциалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах.

С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться. В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты.

В 1997 году пост главы государства занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях.

В 2006 году президент Конго Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в расширенном саммите "Группы восьми" с африканскими странами в Санкт-Петербурге.

13 ноября 2012 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Россию с официальным визитом. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. По итогам встречи был подписан Протокол о намерениях между Минэнерго России и Министерством по вопросам капитального строительства и территориального обустройства РК относительно сооружения нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар – Йе - Ойо - Уэссо общей протяженностью 1334 км.

На базе подписанного в 2001 году Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел проводится регулярная "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам.

13-15 марта 2017 года министр иностранных дел, сотрудничества и по делам конголезцев за рубежом Жан-Клод Гакоссо посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого 14 марта состоялись его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили широкий круг вопросов взаимодействия между Россией и Республикой Конго в политической, гуманитарной, торгово-экономической и иных областях.

6-8 ноября 2017 года Жан-Клод Гакоссо с частным визитом посетил Санкт-Петербург,

где провел беседу с исполняющим обязанности председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергеем Марковым и прочел лекцию в Санкт-Петербургском государственном университете.

Поддерживаются межпарламентские связи, осуществляется диалог по линии министерств и ведомств.

В сентябре 2012 года и в октябре 2013 года в Республике Конго с рабочими поездками побывал специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. В рамках визитов состоялись его беседы с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

В январе 2015 года Михаил Богданов провел встречу с Дени Сассу-Нгессо "на полях" 24-й сессии Ассамблеи Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, внешнеторговый оборот между странами в 2018 году составил 38,4 миллиона долларов , что на 15,6 миллиона долларов больше, чем в 2017 году. Причиной роста стало наращивание поставок отечественных продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Основные статьи российского экспорта – пшеница и меслин, импорта – кофе, древесина, целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные металлы и камни.

Имеются перспективы партнерства в сфере энергетики, нефтедобычи, поставок техники и оборудования российского производства, геологоразведки, сельского хозяйства. Ключевую роль в наращивании двусторонних связей играет российско-конголезская Межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

В декабре 2016 года в Браззавиле состоялось четвертое заседание Межправительственной российско-конголезской комиссии.

14 марта 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

13 февраля 2018 года государственная корпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома.

Важным направлением взаимодействия является подготовка конголезских национальных кадров в российских вузах. За историю двусторонних отношений, в советских и российских вузах получили образование свыше семи тысяч граждан Республики Конго.

В столице Конго Браззавиле действует Российский центр науки и культуры , в городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир".