На Украине проведены репрессии за идею о мире

Хочешь победить врага — воспитай его детей. Возможно, кто-то эту максиму забыл, но украинские радикальные активисты, промоутеры великой украинской идеи, помнят. Дети русскоязычного населения, а оно по умолчанию считается элементом подозрительным, склонным к зраде и сепаратизму, обложены со всех сторон. Воспитание так называемой проукраинскости начинается едва ли не с роддома, а к моменту поступления юного украинского гражданина в детский сад уже звучит в полный рост. Что уж говорить о школах?

На днях в Киеве внимательные профессиональные активисты в тесной смычке с полюбившими писать доносы родителями школьников обратили внимание общественности на тот ужасный факт, что в одной из столичных школ детишки нарисовали картинки с осуждением войны и призывом к миру и дружбе с Россией.

Незатейливые такие детские рисунки с солнцем и голубым небом, флагами обеих стран, стилизованными человечками в этнической одежде, соединенными в рукопожатии. И из этих картинок была сделана школьная выставка. На сегодняшней Украине такое приравнивается едва ли не к измене родине, сепаратизму, сотрудничеству с агрессором и отрицанию незалежности. Мгновенно воспалились соцсети. Под пост активиста-зачинщика сбежалась орда других активистов, среди которых по обыкновению оказалась масса журналистов обоего пола. Последовали требования "начать расстрелы с учителей", "наведаться в квартиры сепарских папашек этих учеников", "запретить шлаку и вате учить детей", а то и просто сжечь рассадник сепаратизма и украинофобии. Запросы в Министерство образования и в Киевскую городскую раду, обращения к организациям ветеранов карательной операции в Донбассе, согласование времени и места сбора для десанта. Короче, свистать всех наверх, детишки нарисовали про мир и дружбу.

Тут же созвали все "проукраинское товарищество", чтобы немедленно ринуться в бой с младшими школьниками, их учителями и родителями. Дело происходит в субботу, поэтому штурм учебного заведения намечают на понедельник. Два дня в пабликах и на экстренных собраниях радикальных активистов накручивается градус ненависти и решимости, призывы к расправе распространяются по Сети со скоростью лесного пожара.

…В школу был отряжен десант ветеранов АТО и, разумеется, активистов. В отчете державшего публику в напряжении организатора сказано — все пучком, дорогие побратимы. Выставка детских рисунков уничтожена. Директор школы "абсолютно проукраинский человек", у завуча зять —участник АТО, муж и дочь служат в украинской армии. Ученики собирали деньги в помощь карателям. Само руководство школы страшно возмущено случившимся, мол, не видело, что за картинки висят на стенах, а в конфузе виновата учительница младших классов, с которой и провели воспитательную беседу. Но и это, разумеется, не все.

В процесс включилась СБУ, и ее сотрудники вместе с ветеранами провели в школе ряд воспитательных действий с учениками, разъясняя, что Россия напала на Донбасс, а украинские герои ценой своих жизней отражают эту агрессию. Почему оккупированное врагом население так ненавистно согражданам, почему жертву нападения блокировала от продуктов и денег родина и прочие неудобные вопросы на уроках, разумеется, не освещаются.

Почин подхватили активисты по всей Украине, и вот уже опубликованы сообщения о мелких и крупных зрадах в других школах страны. Всюду отряжены свежие силы воспитателей и восстановлен украинский порядок.

Украинские дети, таким образом, на данный момент тщательно зачищены от любой возможности думать своей головой в любом направлении, кроме радикально-агрессивной русофобии.

Зайдем теперь с другой стороны. Рисунки детей на тему мира и дружбы с Россией крайне удивительны уже самим фактом появления. Как сквозь толстый слой идеологического и пропагандистского бетона мог вообще пробиться росток миролюбия, понять невозможно. Ведь школьники надежно обложены со всех сторон.

Вот, скажем, учебник украинского языка академического уровня (!) для школ с русским языком обучения. Текст, который предлагается школьникам старших классов, готовящимся сдавать выпускные тесты (аналог российского ЕГЭ), выдержан, видимо, по замыслу авторов и редакторов, в духе пресловутых европейских стандартов. Речь в нем идет о "малороссах, которые, родившись украинцами, отвергают собственную мать-Украину". Далее им дается красочная характеристика — мол, они только на вид принадлежат к человеческому сообществу, "а на самом деле это скоты, особи, существа, недолюди". По ним плачут украинские тюрьмы, плачут и не дождутся своих клиентов. "Не плачьте, тюрьмы, — обращается автор академического издания непосредственно к узилищам, — скоро украинофобы придут к вам, и не в гости, а навсегда. И тогда украинское общество очистится от грязи, мусора и позора".

Некоторые блогеры, впрочем, предлагают просто "жечь врагов".

Теперь о родителях. Думаете, карательному рейду в киевскую школу кто-то противостоял? Нет.

В последнее время улучшилось и отношение украинцев к России. Тогда почему же активисты не получают никакого отпора? Почему до истерики напуганный менеджмент школ, университетов, да чего угодно, всегда в мгновение дает заднего, кланяясь и заверяя нацистствующих ревизоров в полной лояльности? Почему родители, объединившись, не дадут мзды петушащимся активистам?

Тайна сия велика есть.