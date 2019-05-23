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РИА Новости

На Украине проведены репрессии за идею о мире

23 мая, 08:00
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© AP Photo / Felipe Dana, FileДети во время воздушной части парада на праздновании Дня Независимости в Киеве, Украина
Дети во время воздушной части парада на праздновании Дня Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana, File
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
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Хочешь победить врага — воспитай его детей. Возможно, кто-то эту максиму забыл, но украинские радикальные активисты, промоутеры великой украинской идеи, помнят. Дети русскоязычного населения, а оно по умолчанию считается элементом подозрительным, склонным к зраде и сепаратизму, обложены со всех сторон. Воспитание так называемой проукраинскости начинается едва ли не с роддома, а к моменту поступления юного украинского гражданина в детский сад уже звучит в полный рост. Что уж говорить о школах?
На днях в Киеве внимательные профессиональные активисты в тесной смычке с полюбившими писать доносы родителями школьников обратили внимание общественности на тот ужасный факт, что в одной из столичных школ детишки нарисовали картинки с осуждением войны и призывом к миру и дружбе с Россией.
Незатейливые такие детские рисунки с солнцем и голубым небом, флагами обеих стран, стилизованными человечками в этнической одежде, соединенными в рукопожатии. И из этих картинок была сделана школьная выставка. На сегодняшней Украине такое приравнивается едва ли не к измене родине, сепаратизму, сотрудничеству с агрессором и отрицанию незалежности. Мгновенно воспалились соцсети. Под пост активиста-зачинщика сбежалась орда других активистов, среди которых по обыкновению оказалась масса журналистов обоего пола. Последовали требования "начать расстрелы с учителей", "наведаться в квартиры сепарских папашек этих учеников", "запретить шлаку и вате учить детей", а то и просто сжечь рассадник сепаратизма и украинофобии. Запросы в Министерство образования и в Киевскую городскую раду, обращения к организациям ветеранов карательной операции в Донбассе, согласование времени и места сбора для десанта. Короче, свистать всех наверх, детишки нарисовали про мир и дружбу.
Тут же созвали все "проукраинское товарищество", чтобы немедленно ринуться в бой с младшими школьниками, их учителями и родителями. Дело происходит в субботу, поэтому штурм учебного заведения намечают на понедельник. Два дня в пабликах и на экстренных собраниях радикальных активистов накручивается градус ненависти и решимости, призывы к расправе распространяются по Сети со скоростью лесного пожара.
Акция протеста против закона о языках в Киеве
15 мая, 18:53
Язык твой – враг мой: на Украине принят антирусский мовный законДавил, давлю и буду давить права большинства на Украине – таков недвусмысленный посыл, вытекающий из подписи Петра Порошенко под законом о государственном языке Украины.
…В школу был отряжен десант ветеранов АТО и, разумеется, активистов. В отчете державшего публику в напряжении организатора сказано — все пучком, дорогие побратимы. Выставка детских рисунков уничтожена. Директор школы "абсолютно проукраинский человек", у завуча зять —участник АТО, муж и дочь служат в украинской армии. Ученики собирали деньги в помощь карателям. Само руководство школы страшно возмущено случившимся, мол, не видело, что за картинки висят на стенах, а в конфузе виновата учительница младших классов, с которой и провели воспитательную беседу. Но и это, разумеется, не все.
В процесс включилась СБУ, и ее сотрудники вместе с ветеранами провели в школе ряд воспитательных действий с учениками, разъясняя, что Россия напала на Донбасс, а украинские герои ценой своих жизней отражают эту агрессию. Почему оккупированное врагом население так ненавистно согражданам, почему жертву нападения блокировала от продуктов и денег родина и прочие неудобные вопросы на уроках, разумеется, не освещаются.
Почин подхватили активисты по всей Украине, и вот уже опубликованы сообщения о мелких и крупных зрадах в других школах страны. Всюду отряжены свежие силы воспитателей и восстановлен украинский порядок.
Украинские дети, таким образом, на данный момент тщательно зачищены от любой возможности думать своей головой в любом направлении, кроме радикально-агрессивной русофобии.
Зайдем теперь с другой стороны. Рисунки детей на тему мира и дружбы с Россией крайне удивительны уже самим фактом появления. Как сквозь толстый слой идеологического и пропагандистского бетона мог вообще пробиться росток миролюбия, понять невозможно. Ведь школьники надежно обложены со всех сторон.
Киев
22 мая, 11:52
Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных
Вот, скажем, учебник украинского языка академического уровня (!) для школ с русским языком обучения. Текст, который предлагается школьникам старших классов, готовящимся сдавать выпускные тесты (аналог российского ЕГЭ), выдержан, видимо, по замыслу авторов и редакторов, в духе пресловутых европейских стандартов. Речь в нем идет о "малороссах, которые, родившись украинцами, отвергают собственную мать-Украину". Далее им дается красочная характеристика — мол, они только на вид принадлежат к человеческому сообществу, "а на самом деле это скоты, особи, существа, недолюди". По ним плачут украинские тюрьмы, плачут и не дождутся своих клиентов. "Не плачьте, тюрьмы, — обращается автор академического издания непосредственно к узилищам, — скоро украинофобы придут к вам, и не в гости, а навсегда. И тогда украинское общество очистится от грязи, мусора и позора".
Некоторые блогеры, впрочем, предлагают просто "жечь врагов".
Теперь о родителях. Думаете, карательному рейду в киевскую школу кто-то противостоял? Нет.
В последнее время улучшилось и отношение украинцев к России. Тогда почему же активисты не получают никакого отпора? Почему до истерики напуганный менеджмент школ, университетов, да чего угодно, всегда в мгновение дает заднего, кланяясь и заверяя нацистствующих ревизоров в полной лояльности? Почему родители, объединившись, не дадут мзды петушащимся активистам?
Тайна сия велика есть.
Можно, конечно, раз за разом рассуждать о стокгольмском синдроме, о закошмаренном и депрессивном населении, о незаметно для нее самой сваренной лягушке, но ситуацию это не исправляет. Небольшая в процентном отношении страта националистических пассионариев способна поставить на колени всю страну, контролировать каждую щелку, каждый потаенный уголок, каждый школьный класс и детсадовскую группу, влезть в любое пространство — публичное, частное и даже интимное. При полном непротивлении жертв.
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РоссияУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Эту страну больше 20 лет последовательно и аккуратно делали русофобской. То что мы наблюдаем сейчас это апогей такой деятельности. Украина другой не будет. Скорее всего она продолжит разваливаться, что то отойдет нам, что то Венгрии, что то Польше, возможно Румынии.... То что останется будет маленькая русофобская нищая страна под названием Украина! Наши руководители к сожалению живут прошлым, помнят советскую Украину, веселую, хлебосольную, богатую... Всё давно изменилось а руководство наше продолжает жить воспоминаниями прошлого. И это мешает принимать правильные решения. Все надеятся что вот сейчас Украина проснется и придут адекватные люди..... Не придут, мало их осталось. Занавес!!!!
23 мая, 09:53
Арсений Понфиленко
3700101
Опять двадцать пять. Сначала нам вдалбливали, что это всё бандеровцы-западенцы мутят. Теперь что "небольшая в процентном отношении страта националистических пассионариев...", а остальные мол нам братья и все они белые и пушистые. Да не верю я. Нет там братьев. Были когда то, а сейчас нет.
23 мая, 09:42
nnicolay.n1kitin
2100103
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