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РИА Новости

"Чудо, что живой": из тюрьмы вышел известный криминальный авторитет

23 мая, 08:00
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© Фото : ИА "Прайм Крайм"Короглы Мамедов (Каро)
Короглы Мамедов (Каро)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Ксения Клепча. Криминальный авторитет Короглы Мамедов по кличке Каро на днях освободился из колонии, где провел почти восемь лет — за вымогательство. Силовики считают его одним из самых влиятельных уральских воров в законе и не исключают причастности к управлению ОПГ. О том, чем "прославился" тагильский "законник", — в материале РИА Новости.

Не поделили

В Нижнем Тагиле Мамедов обосновался еще в 1990-е. Когда в июне 2009-го администрация города решила продать принадлежавшие ей 56% акций "Тагилоптторга", он заинтересовался сделкой. Его семья располагала небольшой долей в этой компании.
На часть оптовой базы претендовал также ее генеральный директор — коммерсант Саид-Магомед Богатырев. Каро вежливо предложил конкуренту отступить "по-хорошему" и не участвовать в торгах, а заодно попросил у него шесть миллионов рублей взаймы, чтобы самому приобрести акции. Богатырев с такими условиями не согласился и в итоге купил большую часть ценных бумаг.
© Фото : ИА "Прайм Крайм"Короглы Мамедов (Каро)
Короглы Мамедов (Каро)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Короглы Мамедов (Каро)
По версии следствия, летом 2010-го Каро снова навестил бизнесмена, потребовав девять процентов приобретенных акций стоимостью около четырех миллионов рублей плюс еще миллион сверху за упрямство. На сей раз подкрепил деловое предложение побоями и угрозами. Богатырев опять проявил характер и пожаловался в полицию, где на Каро завели уголовное дело.
Сначала его отправили под домашний арест, однако дерзость, с которой оказывали давление на свидетелей (несколько раз подбрасывали записки с угрозами, сожгли Mercedes Богатырева), вынудила силовиков ужесточить меру пресечения.
На одном из допросов на Мамедова надели наручники и в сопровождении бойцов спецназа отправили в СИЗО. А через некоторое время — и в колонию: суд признал его виновным в вымогательстве, назначив восемь лет лишения свободы.
Примечательно, что Богатырев и семья Мамедова все еще числятся совладельцами "Тагилоптторга". Однако оптовая база переживает не лучшие времена: согласно отчетности, выручка значительно сократилась.

"Семейное дело"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТраурные венки у могилы криминального авторитета Аслана Усояна на Хованском кладбище
Траурные венки у могилы криминального авторитета Аслана Усояна на Хованском кладбище
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Траурные венки у могилы криминального авторитета Аслана Усояна на Хованском кладбище
Каро рос в Тбилиси, в езидской семье. За решетку вместе с младшим братом Мироном угодил, когда обоим еще не было двадцати. По воспоминаниям сокамерников, в заключении Каро познакомился с такими "звездами" криминального мира, как Таро (Тариэл Мулухов) и Дед Хасан (Аслан Усоян), что помогло ему впоследствии в собственной "карьере".
В 1990-е братья Мамедовы разъехались: старший Азор обосновался в Ярославле, где возглавил езидскую общину, Мирон отправился покорять криминальный мир столицы, а Каро осел в Нижнем Тагиле.
В 1996-м младшего Мамедова застрелили на Котельнической набережной Москвы. В 2003-м та же участь постигла Азора, хотя он вроде бы в криминальных сводках никогда не светился. Киллер подкараулил жертву в подъезде дома и разрядил весь магазин.
Каро повезло. По словам ветеранов РУБОПа, "чудо, что он вообще дожил до седин", после того как в нулевых развязал войну против бывшего "наставника" Деда Хасана.
© Фото : ИА "Прайм Крайм"Каро и Мирон Мамедовы, 1995 год, Сочи
Каро и Мирон Мамедовы, 1995 год, Сочи
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Каро и Мирон Мамедовы, 1995 год, Сочи
Прокуратура Свердловской области считает Каро вором в законе и влиятельным криминальным авторитетом, однако его никогда не судили за участие в ОПГ. Он присутствовал на нескольких воровских сходках, разогнанных спецназом. В 2008-м был среди подозреваемых по делу о похищении и убийстве, но обвинения ему так и не предъявили.

Охота на воров

Каро причисляли к одной из самых влиятельных банд региона — ОПГ "Синие" (по цвету тюремных наколок), созданной еще в 1980-е. В нулевых около двадцати участников группировки получили длительные сроки за многочисленные убийства и разбойные нападения. Каро в уголовных делах не фигурировал.
С юридической точки зрения Мамедов сейчас чист. Во всяком случае, тюрьму он покинул беспрепятственно. Его "коллеге по цеху", криминальному авторитету Тариэлу Мулухову (Ониани) по кличке Таро, который недавно освободился из ИК-6 "Черный дельфин", наручники надели сразу после освобождения. Известного вора в законе готовят для экстрадиции в Испанию, где его ждут с обвинениями в организации преступной группировки и незаконной легализации средств.
© Фото : ИА "Прайм Крайм"В центре — Короглы Мамедов (Каро)
Анзор Баджелидзе (Цыпо), Короглы Мамедов (Каро), Темури Мирзоев (Тимур Свердловский)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
В центре — Короглы Мамедов (Каро)
Криминальными авторитетами, надо отметить, в России занялись плотно. В марте Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за создание ОПГ. Теперь за "высшее положение в преступной иерархии" грозит лишение свободы от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. А явившимся на сходку членам ОПГ — от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. Условный срок исключается. Бандиты смогут избежать уголовной ответственности, если покинут группировку и согласятся сотрудничать со следствием.
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Происшествия
Популярные комментарии
Воры в законе, в современной России, это птенцы в сравнении с законными ворами. Вора в законе уже за то можно уважать (если можно так выразиться), что они хоть корочками не прикрываются совершая преступления.
23 мая, 14:39
nnicolay.n1kitin
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