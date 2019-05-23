Арктический локомотив, или Десятки миллиардов в новые мощности СПГ

Сразу две весьма знаковые для развития как газовой отрасли, так и Арктического региона в целом новости пришли к нам в первой половине текущей недели из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Во-первых, "Новатэк" все-таки наконец официально сообщил о выборе подрядчика для строительства своего второго арктического проекта по сжижению газа "Арктик СПГ — 2". ООО "Арктик СПГ — 2" и британская TechnipFMC (очевидный лидер рынка, созданный в 2016 году путем слияния французского нефтесервисного гиганта Technip и американской компании FMC Technologies) подписали полномасштабный контракт на проектирование, закупку, поставку, строительство и ввод в эксплуатацию завода.

Поставлена точка и в споре о сроках ввода проекта в эксплуатацию: документ предусматривает запуск первой очереди в 2023 году (ранее предполагался конец 2022 года). Вообще же проект "Арктик СПГ — 2" предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 миллиона тонн каждая. При этом их суммарная стоимость оценивается наблюдателями в "скромные" 20-21 миллиард долларов США (официально цифры не разглашаются, оценка для инвесторов — 25,5 миллиарда долларов). Что, кстати, весьма, знаете ли, недурственно смотрится не только на фоне неподъемных для Украины 4,2-4,7 миллиарда долларов, необходимых для срочной модернизации местной транзитной трубы, но даже на фоне суммарного объема инвестиций в "турецкие потоки" и "Северный поток — 2".

Выбор подрядчика также отнюдь не случаен: российская сторона уже имеет положительный опыт сотрудничества с британской компанией в проекте "Ямал СПГ". Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в официальном сообщении о подписании контракта, по крайней мере, абсолютно уверен, что опыт совместной работы позволит запустить "Арктик СПГ — 2" в запланированные и теперь уже официально утвержденные сроки. При этом, как отмечено выше, первая линия должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году. С двумя последующими тоже тянуть не станут: они будут сданы в 2024-м и 2025 году соответственно.

Никаких проблем с инвестициями, несмотря на любые вроде как имеющие место быть санкции, даже не просматривается: "Новатэк" пока оставляет за собой 70% проекта, по десять процентов — у французской Total, а также у китайских CNPC и CNOOC (по китайцам, кстати, есть обязывающие соглашения о вхождении в проект, но сделка пока не закрыта). На оставшиеся десять процентов (российская сторона планирует сократить свою долю в проекте до 60%; предложения о покупке больших долей не рассматриваются) претендуют и корейская Kogas, и целый ряд японских компаний. В частности, в японской прессе неоднократно сообщалось об интересе таких структур, как Mitsui и Mitsubishi. Кроме того, меморандум о взаимопонимании по проекту подписали с "Новатэком" японская национальная нефтяная корпорация JOGMEC и сингапурская Pavilion Energy, подконтрольная инвестиционной группе Temasek.

Также на долю в "Арктик СПГ — 2" пытались претендовать и наши новые партнеры по ОПЕК+ из Saudi Aramco. Они рассчитывали на пакет в 30%, но данные аппетиты были признаны на настоящий момент несколько несоразмерными.

Ничего страшного, это не последний проект.

Рынок — огромный.

Место найдется всем.

Просто для справки, чтобы уважаемым читателям было понятно, о чем идет речь: на примере все того же "Арктик СПГ — 2". Данный проект, как известно, реализуется на ресурсной базе знаменитого месторождения Утреннее. И по состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы только этого месторождения по стандартам PRMS достигли 7,981 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Что, на секундочку, составляет порядка 1138 миллиардов кубов природного газа и 57 миллионов тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения оцениваются в 13,835 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

Словом, с этой частью проекта все более или менее понятно: объем СПГ, выходящего с полуострова Ямал, к 2025 году как минимум просто тупо удвоится. Что, конечно, для стороннего наблюдателя, и без того впечатленного циклопическими размерами Сабетты, выглядит колоссальным прорывом, серьезно влияющим на весь расклад сил на глобальных рынках СПГ. Но для самих российских газовиков это уже в общем достаточно понятная и вполне плановая операция. А нас с вами, как это ни странно, куда больше интересует третий, значительно менее масштабный проект, который иногда даже называют "Арктик СПГ — 3", но на самом деле он носит куда более скромное название "Обский завод СПГ".

Итак, буквально в минувший вторник было официально объявлено: "Новатэк" все-таки совершенно точно планирует принять окончательное инвестиционное решение (так называемый FID) по строительству завода "Обский СПГ" вблизи все того же, уже ставшего всемирно знаменитым, порта Сабетта (восточный берег полуострова) в Ямало-Ненецком автономном округе в текущем, 2019 году.

Сразу скажем: масштабы куда менее впечатляющие.

Всего три технологические линии, на 1,6 миллиона тонн каждая (то есть весь завод меньше одной линии "Арктик СПГ — 2", о котором шла речь выше). Да и стоимость не так изумительна: планируют уложиться примерно в пять миллиардов долларов на круг (некоторые эксперты говорят о шести миллиардах долларов, но это в данном случае не так принципиально). Ожидается, что датой запуска первой линии станет четвертый квартал 2022 года. Второй — второй квартал 2023-го, третьей — третий квартал 2023 года соответственно.

Тут важнее другое.

Завод "Обский СПГ" будет действовать на основе российской технологии сжижения "Арктический каскад", это полностью отечественная разработка. На ее базе, кстати, компанией также планируется построить и четвертую технологическую линию уже действующего завода "Ямал СПГ" мощностью 0,95 миллиона тонн сжиженного газа в год. Ресурсной базой для "Обского СПГ" должны стать Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения, которые сам "Новатэк" рассматривает как единый лицензионный участок. Суммарные запасы месторождений также не настолько впечатляющи, как на Утреннем, — на сегодня они оцениваются в 157 миллиардов кубических метров, но для "опытного" по сути завода этого вполне достаточно.

Главное здесь — попытка максимальной локализации производства собственного оборудования. И для пилотного проекта сравнительно небольшие объемы (ну как небольшие, на самом деле вполне приличные) тут только в плюс. Нужно внимательно посмотреть и отработать, как поведет себя оборудование в процессе реальной эксплуатации, а также будет ли оно сертифицировано международными центрами. Неслучайно "Новатэк" в случае с "Обским СПГ" не ищет иностранных партнеров для его строительства: сравнительно небольшой проект, судя по всему, будет реализовываться предприятием за счет собственных средств.

Но вот как раз именно эта часть арктических наработок и является для российской Арктики (да и не только для нее), по сути, едва ли не определяющей. Потому как в случае ее успешной реализации отрасль становится настоящим локомотивом для целой технологической цепочки предприятий в самых различных сферах. Да и несмотря на более чем успешное сотрудничество в реализации арктических проектов с глобальными игроками, для нашей страны в ключевом для ее развития регионе очень важен в том числе и сугубо технологический суверенитет.