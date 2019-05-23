Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T10:08Z
https://ria.ru/20190523/1554813878.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153294/92/1532949266_0:0:5617:3160_1036x0_80_0_0_c3b308d1178dc2216f81f73b3e92d4d7.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали, как много россиян не могут загорать в принципе

23 мая, 10:08
13445
© Depositphotos / NinaMalynaДевушка загорает
Девушка загорает
© Depositphotos / NinaMalyna
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Примерно 4% россиян оказались обладателями мутаций, которые лишают их кожу способности загорать и делают их подверженными солнечным ожогам. Об этом рассказывают специалисты медико-генетического центра Genotek.

"Солнечные лучи несут человеку и пользу, и потенциальный вред. Не каждый может позволить себе часами спокойно нежиться на солнце, не причиняя вред организму и не рискуя получить солнечные ожоги. Если ваши гены не позволяют вам загорать, то полезнее будет провести отпуск не на пляже, а в средней полосе России, используя солнцезащитные кремы", — рассказывает Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek.

По официальной статистике ВОЗ, длительное пребывание на солнце является сегодня основной причиной развития меланомы и других форм рака кожи. Это происходит из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила или напрямую разрушает ДНК, или же взаимодействует с молекулами в клетках нашей кожи и превращает часть из них в канцерогены. Каждый год число жертв рака кожи пополняется примерно на 132 тысяч человек.
Главным "защитником" человека от неприятных последствий загара считается пигмент меланин, поглощающий ультрафиолет без вреда для остальных частей клетки. Сегодня ученые не до конца уверены, защищает ли меланин нашу кожу от рака всегда, и как на ее состояние влияют другие молекулы, способные поглощать ионизирующее излучение.
Ученые открыли молекулу, заставляющую кожу покрыться загаром без солнечного света
13 июня 2017, 19:31
Ученые создали крем для "настоящего" загара для рыжих и блондинок
Более того, существуют свидетельства того, что феомеланин, желтая разновидность этого пигмента, присутствующая в клетках кожи рыжих и светловолосых людей, способствует развитию меланомы. Вдобавок, синтез меланина в клетках кожи при облучении светом Солнца сопровождается выделением агрессивных молекул, способных повредить ДНК.
Реакцией на ультрафиолет и синтезом меланина управляют длинные и сложные цепочки генов, появление мутаций в которых может лишить кожу человека способности регулировать количество пигмента в ее клетках или сильно замедлит его синтез. В результате этого человек будет не загорать, а обгорать, попадая на пляж или под солнцепек, получая тяжелые ожоги.
К подобным последствиям, к примеру, приводят мутации в генах DCT, EMX2, PPARGC1B, PDE4B и RIPK5, "дирижирующих" активностью или напрямую связанных с работой участка MITF, главного регулятора окраски тела и шерсти млекопитающих. Их повреждение приводит к тому, что активность этого гена не повышается при попадании на солнце, или же его включение не ведет к росту концентрации меланина в клетках кожи.
Ильинский и его коллеги проверили, как часто подобные мутации встречаются в двух десятках генов подобного рода у россиян. Для этого они проанализировали геномы 5700 жителей России, обратившихся за медицинскими консультациями в Genotek и согласившихся на использование их ДНК в научных целях.
Собака породы хаски
4 октября 2018, 21:00
Ученые выяснили, как хаски приобрели "ледяные" голубые глаза
Как оказалось, наиболее опасный набор мутаций был характерен для относительно небольшого, но существенного количества россиян – примерно каждый 25 гражданин нашей страны (4%) не способен загорать и почти гарантированно получит ожоги при длительном пребывании на солнце хотя бы раз за сезон. Носителям подобных генов ученые советуют использовать крема для загара даже в том случае, если они просто долго находятся на улице.
С другой стороны, еще меньшее число россиян, около 1,5%, были носителями другой, более удачной комбинации генов, которая резко снижала шансы на появление ожогов при длительном загорании на пляже или работе на открытом воздухе. Лишь 10-20% ее носителей получают солнечные ожоги каждый год.
Как подчеркивают генетики, наличие подобных вариаций в ДНК не гарантирует полную защиту от солнечных ожогов. С другой стороны, меланин у таких людей вырабатывается достаточно быстро для того, чтобы защитить кожу от ультрафиолета почти сразу после попадания на Солнце и тем самым резко снизить вероятность развития рака и других тяжелых повреждений этой ткани.
1833641
GenotekгенетикаОткрытия - РИА НаукаРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
08:08В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как не набрать лишний вес во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
Лента новостейМолния