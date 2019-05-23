Ученые рассказали, как много россиян не могут загорать в принципе

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Примерно 4% россиян оказались обладателями мутаций, которые лишают их кожу способности загорать и делают их подверженными солнечным ожогам. Об этом рассказывают специалисты медико-генетического центра Genotek.

"Солнечные лучи несут человеку и пользу, и потенциальный вред. Не каждый может позволить себе часами спокойно нежиться на солнце, не причиняя вред организму и не рискуя получить солнечные ожоги. Если ваши гены не позволяют вам загорать, то полезнее будет провести отпуск не на пляже, а в средней полосе России, используя солнцезащитные кремы", — рассказывает Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek.

По официальной статистике ВОЗ, длительное пребывание на солнце является сегодня основной причиной развития меланомы и других форм рака кожи. Это происходит из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила или напрямую разрушает ДНК, или же взаимодействует с молекулами в клетках нашей кожи и превращает часть из них в канцерогены. Каждый год число жертв рака кожи пополняется примерно на 132 тысяч человек.

Главным "защитником" человека от неприятных последствий загара считается пигмент меланин, поглощающий ультрафиолет без вреда для остальных частей клетки. Сегодня ученые не до конца уверены, защищает ли меланин нашу кожу от рака всегда, и как на ее состояние влияют другие молекулы, способные поглощать ионизирующее излучение.

Более того, существуют свидетельства того, что феомеланин, желтая разновидность этого пигмента, присутствующая в клетках кожи рыжих и светловолосых людей, способствует развитию меланомы. Вдобавок, синтез меланина в клетках кожи при облучении светом Солнца сопровождается выделением агрессивных молекул, способных повредить ДНК.

Реакцией на ультрафиолет и синтезом меланина управляют длинные и сложные цепочки генов, появление мутаций в которых может лишить кожу человека способности регулировать количество пигмента в ее клетках или сильно замедлит его синтез. В результате этого человек будет не загорать, а обгорать, попадая на пляж или под солнцепек, получая тяжелые ожоги.

К подобным последствиям, к примеру, приводят мутации в генах DCT, EMX2, PPARGC1B, PDE4B и RIPK5, "дирижирующих" активностью или напрямую связанных с работой участка MITF, главного регулятора окраски тела и шерсти млекопитающих. Их повреждение приводит к тому, что активность этого гена не повышается при попадании на солнце, или же его включение не ведет к росту концентрации меланина в клетках кожи.

Ильинский и его коллеги проверили, как часто подобные мутации встречаются в двух десятках генов подобного рода у россиян. Для этого они проанализировали геномы 5700 жителей России, обратившихся за медицинскими консультациями в Genotek и согласившихся на использование их ДНК в научных целях.

Как оказалось, наиболее опасный набор мутаций был характерен для относительно небольшого, но существенного количества россиян – примерно каждый 25 гражданин нашей страны (4%) не способен загорать и почти гарантированно получит ожоги при длительном пребывании на солнце хотя бы раз за сезон. Носителям подобных генов ученые советуют использовать крема для загара даже в том случае, если они просто долго находятся на улице.

С другой стороны, еще меньшее число россиян, около 1,5%, были носителями другой, более удачной комбинации генов, которая резко снижала шансы на появление ожогов при длительном загорании на пляже или работе на открытом воздухе. Лишь 10-20% ее носителей получают солнечные ожоги каждый год.